Убиха сестрата на звезда от НБА

Снимка Писксабей

Сестрата на баскетболиста на Минесота Тимбъруулвс от НБА Наз Рийд - Торая Рийд, е бил

Извършителят на престъплението Шакил Грийн е задържан и е обвинен в убийство, предава Спортал.

Според информацията на АП, полицията е получила сигнал за изстрели от оръжие около 11 часа сутринта в събота. На мястото на престъплението служители на реда са открили мъртвото тяло на 28-годишната Торая Рийд, която е имала повече от една огнестрелна рана. Полицията също така докладва, че 29-годишният Грийн е бил забелязан в близост до инцидента и е бил задържан без съпротива.

Освен за убийство, към Грийн са повдигнати обвинения за притежание на две огнестрелни оръжия.

26-годишният Наз Рийд е роден и израснал в Ню Джъри. Той влиза в седмия си сезон в Националната баскетболна асоциация и през 2024 бе избран за "шести играч на годината".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!