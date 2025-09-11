Убитата край Дупница е майка на три деца

Булфото

Убитата жена в дупнишкото село Крайници е майка на три деца, пише "Фокус“.

Преди няколко дни тя се е върнала от Гърция, където е работила заедно с предполагаемия ѝ убиец.

Пред съседи жената споделила, че 36-годишният мъж я тормози и възнамерява да го напусне.

Така до злополучното утро, когато мъжът и баща на трите деца на жената, се прибрал в къщата им в Крайници. Последвал е скандал, а в 4.20 часа е подаден официално сигнал до полицията.

Жената е била заклана на около 500 м от къщата, в която живеела. В селото има засилено полицейско присъствие. Извършват се процесуално-следствени действия.

Извършителят на убийството се издирва.

