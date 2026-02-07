Убитият Ивай в LinkedIn посочил, че представлявал "Росатом" в делото срещу НЕК за АЕЦ "Козлодуй"

Кадър Фб

Убитият край хижа „Петрохан“ Ивайло Валентинов Иванов - Ивай е бил част от екипа, представлявал „Росатом“ в арбитражното дело срещу Националната електрическа компания в Женева, приключило през 2016 г. с решение България да плати 600 млн. евро компенсация за оборудването на нереализирания проект АЕЦ „Белене“, предаде 24 часа.

Информацията е посочена в професионалния профил на Иванов в LinkedIn, където той описва участието си в процеса като едно от ключовите си постижения в кариерата.

Преди това Иванов е работил като данъчен експерт в Министерството на финансите, както и в международни консултантски и юридически компании. Последната му корпоративна позиция е в американската кантора Sidley Austin LLP, където е участвал в арбитражното дело между „Росатом“ и НЕК.

От Bird.bg обаче излязоха с различно становище:

"24 Часа" приписа на убития на #Петрохан Ивайло Иванов заслуга за загубеното от България арбитражно дело, по което държавата беше осъдена да плати 620 млн. евро компенсация на руската "Росатом" за оборудването на несъстоялата се АЕЦ "Белене".

Не знаем дали това е вярно, но припомняме, че най-голяма заслуга от българска страна има кантората на адвокат Иван Тодоров.

