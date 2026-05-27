Убийство край София

Двама души са задържани за предполагаемо убийство в софийското село Ямна, община Етрополе.

Около 6 часа на 26 май в ОДМВР-София е получен сигнал за починал мъж в частен дом в селото.

При огледа на местопроизшествието по тялото са установени видими следи от насилие. За изясняване на съпричастност за срок до 24 часа са задържани обитателят на адреса и млада жена. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 от НК, предаде Блиц.

Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.

На 8 май двама младежи - на 19 и 21 години - бяха задържани от полицията за побой и грабеж в същото село.

Тогава собственик на имот подаде сигнал, че двамата непознати проникнали с взлом в къщата му, като единият му нанесъл побой, а другият задигнал два мобилни телефона и парична сума.

