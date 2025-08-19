Убийството в Първомай: Описват жертвата като добра съпруга, има две деца

Кадър България он ер

Убийството на 44-годишна жена разтърси Първомай. Жертвата е съпруга на полицай, който бил на работа в местното районно управление, когато жена му е зверски убита в дома им.

Къщата на Димитър Димитров е до тази на убитата жена. Описва съседите си като образцово семейство.

"Много добро момиче, какво да ви кажа. И двамата се разбираха с децата си, те имат дъщеря и син", каза Димитров пред България он ер.

"Беше в детската градина домакинка. Много добра жена", коментира съседката Марина Тодорова.

Съпругът на убитата е бил на смяна в Районното управление. Засега не са ясни мотивите за тежкото престъпление. Не е ясно дали е имал обир и влизане с взлом.

"Прозорецът ми е към тях, нищо не чух. Кучето около 21:30 - 22 ч. лаеше", допълни Димитър Димитров.

"За жалост, градът е разтърсен от това убийство. Изказвам искрени съболезнования на семейството. Това е голяма наглост да влезнеш в дома на човек и да посегнеш на живота му, особено и жена", категоричен е кметът на община Първомай Николай Митков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!