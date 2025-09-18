реклама

Убийството във Варна: Син е убил майка си

18.09.2025 / 15:41 3

Булфото

Жената заварила младежа да взема дрога в парка, след което той я наръгал в сърцето

Шокиращи подробности излизат наяве за жестокото убийство на 48-годишна жена във варненския квартал "Чайка", станало днес в ранните часове. Извършителят е малкият син на жертвата, който я е наръгал смъртоносно след скандал за наркотици, потвърдиха източници, близки до разследването, цитирани от вестник "24 часа".

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21322161

 

уйчо (преди 6 минути)
Рейтинг: 117355 | Одобрение: 5870
Така е. Кривото дърво само огънят го оправя!
kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 508520 | Одобрение: 93740
5 заповед : Почитай баща си и майка си за да живееш дълго и щастливо на земята....6 заповед : НЕ УБИВАЙ.....!! Кое не е било ясно на копилето....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
Серж (преди 9 минути)
Рейтинг: 224943 | Одобрение: 44958
Изрод! ДА СЕ ВЪРНЕ СМЪРТНАТА ПРИСЪДА!!! Такава измет не заслужава да живее!Гняв

