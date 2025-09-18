Убийството във Варна: Син е убил майка си

Булфото

Жената заварила младежа да взема дрога в парка, след което той я наръгал в сърцето

Шокиращи подробности излизат наяве за жестокото убийство на 48-годишна жена във варненския квартал "Чайка", станало днес в ранните часове. Извършителят е малкият син на жертвата, който я е наръгал смъртоносно след скандал за наркотици, потвърдиха източници, близки до разследването, цитирани от вестник "24 часа".

