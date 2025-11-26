Участничка на стола на богатството: Важното е, че опитахме

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Елена Енчевска се определя като бърза, смела, сръчна.

Човек трябва да разчита на импровизацията и на знанията, които има. Дядо ми, който беше летец, беше и пчелар. Така че нека да подкрепим пчеларите в България, коментира тя в началото на играта си на стола на богатството при Ники Кънчев.

Медът е полезен. Но дали всеки разбира важността на пчелите - едва ли всеки знае, че пчелите са жизненоважни за света и природата, коментира тя.

Играта Елена срещна затруднения още на първия въпрос, но все пак го преодоля. Лошото дойде след първата петорка за 500 лева, когато в два въпроса й се наложи да използва и трите си жокера. И въпреки това пак не стигна много далеч. Спирачката за нея се оказа гръцката митология, където въпреки използвания жокер 50 на 50 от двата вероятни отговора тя все пак избра грешния.

Разделяме се. Вашата печалба е 500 лева, заключи водещият Ники Кънчев и я попита дали резултатът се дължи на притеснение. Тя отвърна утвърдително, но обобщи: Важното е, че опитахме. Дори не последва дежурния въпрос за какво ще ползва спечелената сума.

