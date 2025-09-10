Участничка в "Стани богат" цитира Милица Гладнишка и накара всички да избухнат в смях

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Венелина Михова е пиар експерт. Тя е помагала за разпространението на много български филми извън страната на различни фестивали, включително Китай и САЩ.

Днес в шоуто "Стани богат" съм с моя баща Валери Михов. Няколко са причините да дойдем заедно на участие. Една от тях е, че и двамата обичаме да гладема шоуто. Напрактика това е част от нашата семейна традиция. Той знае много неща, интелигентен човек, а също така има и добър житейски опит, който може да ми е от полза, коментира Михова, която не крие, че участието й в предаването е отколешна мечта.

Ние сбъдваме мечти, отвърна й приветствено водещият Ники Кънчев.

Михова успешно достигна твърдата сума от 3000 лева, използвайки позволените й жокери.

Въпрос за японския термин „бунраку“ обаче спъна играта й. Тя трябваше да посочи какво се крие зад думата – цветно оригами, самурайски меч, куклен театър или разновидност на сакето.

Тук мога спокойно да цитирамм Милица Гладнишка с думите „олеле Боже, олеле майко“, възкликна участничката и цялата зала изпадна в бурни аплодисменти и смях.

Очевидно не го знам отговора. За съжаление, колкото и да не ми се иска, трябва да прекратя участието си, защото по никакъв начин не мога да се досетя какъв би бил отговорът тук, коментира Михова.

Въпреки отказа си от състезанието за знания обаче жената си тръгва от шоуто с чек от 3000 лева.

Извън шоуто тя заложи на отговор „куклено шоу“, който се оказа верен.

Част от парите ще даря за благотворителност, но все още не съм си избрала кауза, тъй като за съжаление те са наистина много, сподели тя.

Ники Кънчев пък закри шоуто с думите „Човек може толкова, колкото знае.“

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!