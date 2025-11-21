Участник към Ники Кънчев: Столът ви скърца!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Радослав Минчев има 169 от максимални 180 в изпита на МЕНСА. Обиколил е много върхове, но сега се е устремил към 100-те хиляди лева награда в "Стани богат".

Удобен ли е столът?, попита водещият на "Стани богат" Ники Кънчев височайшия си гост.

Той пък му отговори блързо и прямо с думите: Удобен е ,но скърца.

Скърца на късмет и на кинти, отвърна Кънчев.

Надявам се, коментира той.

Стъпвате тежко, отвърна Кънчев.

Еми защото съм тежък. Децата ме накараха да се запиша - те са на 10 и 8 години момчетата, отвърна участникът.

Радослав тихомълком се добра до въпрос за 10 000 лева, но точно в него се и спъна.

Какво наредил да бичуват с камшици Ксеркс I, след като буря разрушила изградения по негова заповед мост над Хелеспонт?

- морето

-небето

- слънцето

- вятъра

Никакъв исторически спомен нямам на тази тема. Тук всеки от отговорите звучи възможно, с изключение на морето. Може би бих изключил и слънцето. Но тук вече стигаме до комарджийския ми инстинкт и въпроса дали да го овладея поради липсата на жокери. Може би в разрез с шоуто ще се откажа и ще си прибера с 5000 лева, коментира участникът.

С тези пари можете да отидете на една хубава семейна екскурзия за сметка на телевизията, коментира Кънчев.

Извън играта Радослав отговори с "небето" и сбърка, защото в този случай верният отговор е "морето".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!