Участник побесня в "България търси талант": Зрителите изтръпнаха за Галена

Кадър Фб

Последният участник на кастингите, Георги Костадинов, определено вдигна настроението и направо завъртя сцената.

В началото той уверено заяви, че прилича на Робърт Де Ниро.

Той изпя Around the World на Daft Punk и накара цялото жури, с изключение на Юли Верго да излезе на сцената.

Там се включи и Сашо Кадиев и екипът зад сцената.

В един момент Галена натисна червения бутон, което очевидно вбеси Георги.

Той натисна и другите два бутон, а поведението му стресна Галена и тя се опита да го смири като вдигна двете си ръце за поздрав.

Изненадващо Цитиридис даде "Да" за изпълнението. Последваха още 2 да-та от Катето Евро и Галена.

Юли Вергов си тръгна от залата.

Коментарите не закъсняха:

Поне да беше оригинално безинтересен.

Ефирното време си изхабено.

И това е допуснато, вместо да дадат шанс на някой, който е минал предварителните кастинги.

Урокът е ясен: не всичко, което стига до ефир, заслужава внимание.

Е как го пуснахте този на полуфинал, а момичето с розата не.

Журитуууууу спите ли, как може да му кажете ДА.

Боже, аз помислих, че с този поглед, ще набие Галена.

Вие не сте сериозни!

И с кой точно талант продължава напред !

Колко талантливи с 4 Да не продължиха.

Жалко!

