Участник побесня в "България търси талант": Зрителите изтръпнаха за Галена
Кадър Фб
Последният участник на кастингите, Георги Костадинов, определено вдигна настроението и направо завъртя сцената.
В началото той уверено заяви, че прилича на Робърт Де Ниро.
Той изпя Around the World на Daft Punk и накара цялото жури, с изключение на Юли Верго да излезе на сцената.
Там се включи и Сашо Кадиев и екипът зад сцената.
В един момент Галена натисна червения бутон, което очевидно вбеси Георги.
Той натисна и другите два бутон, а поведението му стресна Галена и тя се опита да го смири като вдигна двете си ръце за поздрав.
Изненадващо Цитиридис даде "Да" за изпълнението. Последваха още 2 да-та от Катето Евро и Галена.
Юли Вергов си тръгна от залата.
Коментарите не закъсняха:
Поне да беше оригинално безинтересен.
Ефирното време си изхабено.
И това е допуснато, вместо да дадат шанс на някой, който е минал предварителните кастинги.
Урокът е ясен: не всичко, което стига до ефир, заслужава внимание.
Е как го пуснахте този на полуфинал, а момичето с розата не.
Журитуууууу спите ли, как може да му кажете ДА.
Боже, аз помислих, че с този поглед, ще набие Галена.
Вие не сте сериозни!
И с кой точно талант продължава напред !
Колко талантливи с 4 Да не продължиха.
Жалко!
