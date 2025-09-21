Участник с рокля с шипове в Биг Брадър стъписа България: Обичам да се гушкам

Кадър Нова тв

Вторият участник в Биг Брадър не остави публиката безмълвна – Цецо от София, облечен в рокля със сребристи шипове, на високи токове и с артистичен грим, разби всички клишета. Представи се като демисексуален (!). "Това е човек, за когото любовта не е въпрос на пол, а на душа", обясни той. „Аз се влюбвам в сърцето. Полът не ме интересува. И да, обичам да се гушкам“, каза той, докато премина по червения килим. Но дали ще бъде гушкан или под мушка в Къщата, остава да видим, пише Флагман.

