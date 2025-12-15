Участник със странен прякор закри този сезон в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Йорданка Дамянова от Широки дол се бори за 100 000 лева в последното предаване за този сезон в „Сделка или не“.

Прозвището й, с което участва тя, е Чавето.

Странният прякор идва от времето когато е била малка. Била е мургава и поради това баща ѝ се обръщал шеговито по този начин към нея.

Тя излезе с кутия №4.

Като за последен епизод от този сезон, който е и юбилеен – предаването навърши 20 години, банкерът ѝ предложи уникална първа оферта, която рядко дава на този етап – 3700 лева.

Йорданка отказа. Отхвърли и оферти от 3500 лв. два пъти по 1000 лв. и 850 лева.

Почти в края на нейната игра - при три неотворени кутии, в които се крият 10 лв., 50 лв. и 500 лева, банкерът ѝ предложи смяна на кутията, за да си открие най-високата останала сума.

Има сделка, каза тя и смени кутията, с която излезе, за №14.

След това премахна 50 лева, но в играта остана кутията от първоначалния ѝ късмет - №4.

Банкерът обаче ѝ предложи 250 лева.

Тя отказа и откри накрая 500 лева, с които си тръгна от „Сделка или не“.

