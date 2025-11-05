Участник си призна: Искам максимално много пари с минимални знания

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Искам да спечеля максимално много пари с минимални знания.

Това си призна Иван Стоянов от Бургас като участник в предаването по бТВ "Стани богат".

Той успешно достигна до въпрос за 5000 лева, но оставайки без нито един жокер. Сигурната му сума от 3000 лева му даде кураж да рискува смело на поредния въпрос.

Кой от героите на Уилям Шекспир не е реално съществуваща историческа личност?

- Марк антоний

- Кориолан

- Тимон Атински

- Тит Андроник

Поради на друга опция Стоянов заложи на риск. Единственото му предположение на този въпрос бе, че Марк Антоний не е измислен. И посочи като нереална личност Кориолан.

Оказа се, че ведният отговор е Тит Андроник.

Жалко, не успях да постигна целта си да спечеля голямата сума без никакви знания, но пък 3000 лева са добър старт, коментира участникът на стола на богатството.

Парите ще инвестира в пътуване, което от дълго време планира и тъкмо щял да направи резервациите, когато съпругата му сложила положителен тест за бременност на масата и плановете се отложили.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!