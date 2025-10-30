Участник в „Игри на волята“ с черен рекорд

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Черен рекорд постави участник в „Игри на волята“. Това се слочи на съвет при Ралица Паскалева.

След кошмарният вчерашен ден, в който загубиха от Феномените, а след това лъсна и яденето на баничка от Дино, Траян и Чикагото, Лечителите се наредиха около огъня при водещата.

С най-много номинационни гласове, черен рекор постави Дино. Всички, като Чикагото, който има два капитански гласове, гласуваха срещу него.

Така обаче той можеше да си избере и другия номиниран. Изтъквайки довод, че иска да запази силата на племето, Дино номинира Дечо.

След неуспеха в сблъсъка и тежкото наказание вчера, днес Лечителите ще опитат да избегнат сигурна загуба на един от своите тази седмица. Съревнованието ще изпита баланса, доверието и работата в екип на двете племена, но само двама воини ще се превърнат в истински герои за своя отбор.

