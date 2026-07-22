Участници от 10 държави ще плуват в маратона "Галата – Варна"

снимка: Община Варна

210 участници от 10 държави – САЩ, Филипините, Русия, Великобритания, Германия, Украйна, Турция, Румъния, Северна Македония и България, ще участват в 86-то издание на плувния маратон „Галата – Варна“.

Традиционното преплуване ще се проведе на 26 юли 2026 г. във Варна. Организатори на събитието са ПСК „Черно море“, Военноморските сили на Република България и Община Варна, а директор е капитан I ранг от резерва Камен Кукуров. Подробностите за събитието бяха представени днес на пресконференция с участието на заместник-кмета София Колева, президента на ПСК „Черно море“ Владимир Върбанов и главния съдия Велислав Цеков.

Стартът на маратона ще бъде даден на 26 юли, неделя, около 9:00 ч. от местността Карантината. Всички желаещи да участват трябва да се явят на 26 юли в 7:00 ч. на сборния пункт – Рибарското пристанище „Карантината“ в кв. „Аспарухово“. Организиран е и транспорт – два автобуса ще тръгнат в 6:30 ч. от Катедралния храм.

Финалът е от северната страна на Буна 102 (Втора буна) на плажната ивица и ще бъде обозначен с арка, издигната на брега. Разстоянието по права линия е около 4500 метра. То може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др. За преплували разстоянието се считат всички, пристигнали на финала до 100 минути след времето на победителя.

Призьорите в 86-ото издание на международния плувен маратон „Галата – Варна“ ще си разпределят награден фонд от 4300 евро. Победителите при мъжете и жените ще получат парични награди, както следва: I място – 600 евро; II място – 450 евро; III място – 350 евро; IV място – 300 евро; V място – 250 евро; VI място – 200 евро. С предметни награди ще бъдат отличени и най-добре представилите се варненци – мъж и жена. Предвидена е и награда от 120 евро за плувец с увреждания.

На плувния маратон „Галата – Варна“ ще бъде почетена паметта на Надежда Парушева, която ни напусна два месеца преди старта на надпреварата, на която бе посветила повече от половин век от живота си, обясни Кукуров. По думите му с възпоменателен плакет ще бъде удостоен плувецът с най-много участия.

Пожелавам на всички участници да се състезават с воля за победа, но преди всичко със спортсменство, уважение и любов към спорта, заяви и заместник-кметът София Колева.

Редактор "Екип на Петел",

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