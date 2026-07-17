Участници в издирването на Наталия и Асен: Ако ни гледа, нека пусне Наталия. Не искаме друго

Снимки: ОДМВР

Вече 18-и ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишния Асен Симеонов. До момента няма следа от двамата, а полицията и доброволците продължават денонощните действия по издирването.

По данни на полицията досега са постъпили над 70 сигнала, но повечето от тях са се оказали недостоверни. Последният потвърден сигнал е от 2 юли, когато Наталия и Асен Симеонов са били забелязани край жп линията до село Юнак, на около 30 километра от Константиново. Именно в този район и в околните населени места са съсредоточени усилията по издирването.

Пред bTV доброволци, участващи в акцията, разказаха, че през последните дни са претърсвали районите около селата Снежна, Градинарево, Гроздево и Цонево. По думите им тези места са определени като приоритетни, след като е станало известно, че братът на Асен Симеонов живее в село Снежна.

„Работим в тясна координация с полицията. Те ни посочват районите, които да претърсим. Разполагаме с техника - термокамери, уреди за нощно виждане. Не предприемаме мерки, докато полицията не ни е казала. Ако забележим нещо, подаваме сигнал на 112 и органите на реда проверяват“, разказаха доброволците.

По думите им екипите започват обходите всяка вечер около 22:00 часа и остават на терен до ранните сутрешни часове, тъй като смятат, че ако Симеонов се придвижва, го прави основно през нощта, за да избегне засичане.

В сряда вечерта доброволците са проверили и сигнал от района на село Величково, където са забелязали пресни следи и прегазена трева. След пристигането на полицията, която е използвала дронове и следови кучета, е установено, че следите са оставени от стадо овце и не са свързани с издирваните.

Участниците в издирването отправиха и призив към Асен Симеонов да освободи момичето.

„Ако ни гледа, нека просто пусне Наталия. Не искаме друго, най-важното е детето да се върне живо и здраво“, заяви един от доброволците.

Те призовават и гражданите да бъдат особено бдителни.

„При всяко съмнение, че са забелязали Наталия или Асен Симеонов, хората трябва да подадат сигнал на телефон 112, а не сами да предприемат действия. Бързата реакция е от решаващо значение“, подчертаха те.

Наталия Асенова е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато е напуснала дома си заедно с бившия партньор на майка си Асен Симеонов. По данни на полицията мъжът има опит в укриването, познава добре гористи и труднодостъпни райони и е успявал да се укрива продължително време и в миналото, което значително затруднява издирването.

Редактор "Екип на Петел",

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