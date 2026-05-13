Учебен самолет на САЩ се разби в Алабама

Снимка Пиксабей илюстративна

Учебен самолет на военновъздушните сили на САЩ се разби днес в западната част на Алабама, като и двамата пилоти са катапултирали успешно, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на военни представители.

Източниците съобщиха, че самолет „T-38 Talon II“ от военновъздушната база „Кълъмбъс“ в Мисисипи е попаднал в „инцидент“ по обяд.

„Причината за инцидента засега е неизвестна и ще бъде разследвана от Комисията за разследване на безопасността“, се посочва в съобщение за медиите от представителите на базата.

Отделът за връзки с обществеността на военновъздушната база „Кълъмбъс“ заяви, че не може да предостави информация за състоянието на пилотите, освен че те са катапултирали успешно.

В базата се намира 14-а тренировъчна въздушна ескадра, която обучава пилоти на различни видове самолети. „T-38 Talon“ е свръхзвуков тренировъчен самолет, съобщи БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!