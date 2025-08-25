Учебната година във Франция започва с уроци чрез видеоигри

Снимка: Пиксабей

Метод за преподаване чрез видеоигри въведоха от Федерацията Валония-Брюксел. Подходът ще бъде използван от все повече учители от началото на учебната година във Франция, която започва от днес, предаде Франс прес, цитирана от БНР.

Необичайният подход на обучение е одобрен от Федерацията Валония-Брюксел още през 2023 г. Тогава професорът по автоматизация и компютърни науки в Колежa Сент-Кроа и Нотр Дам – Ханю-Дейвид Нисен започва да преподава чрез специално разработената за обучение игра "Minecraft".

От тогава методът набира все повече популярност. "Игрите са показно и за рисковете, които крие виртуалният свят и оказват положително влияние и върху реалния живот на учениците", споделя професор Нисен.

Асистентът във Висшето училище "Карл Велики" Франсоа Харди използва над седем вида игри за обучение. Той е уверен, че откакто преподава чрез видеоигри, учениците разбират материала по-добре.

"Видеоигрите са свързани с политически въпроси или с еволюцията, например. Това дава възможност да се направи абстрактното конкретно", уточнява Франсоа Харди.

Жулиен Анарт, който ръководи младежки центрове, посочи, че работи за създаването на образователен наръчник за обучение чрез видеоигри за учители. Учебникът ще предоставя начини за изграждане на умения и придобиване на знания чрез видеоигри.

Въпреки въвеждането на интерактивни подходи в образованието, във Федерацията Валония-Брюксел е наложена пълна забрана за използването на смартфони в клас.

