Учен от БАН: Спрат ли да растат доходите, населението ще се топи по-бързо

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

По данни на НСИ с над 8100 души е намаляла България от 2023 до 2024 година. И през миналата година всички области в страната имат отрицателен естествен прираст на населението. На 1000 мъже се падат 1080 жени. През 2024 година смъртните случаи са почти два пъти повече от ражданията. 3/4 от българите живеят в градовете, а населените места без жители са 199.

Имаме 53 000 раждания, но 100 000 починали. Най-голямата е тенденцията в миграционните процеси, поради която се стопява разликата между ражданията и умиранията. Миграцията допринася да се смекчи ефекта на негативния естествен прираст. Ситуацията е тревожна.

Това коментира пред Нова нюз доц. Спас Ташев, доктор по статистика и демография към БАН.

През последните години има непрекъснато покачване на тоталния коефициент на плодовитост при жените. За миналата година той е 1,72, а за предходната - 1,68. Т.е. има подобряване. Най-големият срив е бил по времето на зимата на Жан Виденов, когато е бил 1,1. Но 1,72 също не е достатъчно, за да спре намаляването на населението на България. За да спре намаляването на хората, този коефициент трябва да стане 2 - 2,1. При 1,72 виждаме, че имаме нужда от още подобряване на икономическите показатели, посочи той.

Чрез демографска политика най-бързо могат да бъдат повлияни миграционните процеси у нас, а едва след това нагласите за раждаемост. Наистина през последните няколко години наистина има подобряване на икономическите показатели и това мотивира част от българите в чужбина да се завърнат у нас или пък имаме дори граждани на ЕС, които се установяват у нас, посочи той.

Миграционният прираст е свързан с ръста на доходите у нас, така че ако замразим заплатите, миграционният прираст ще намалее, а оттук ще имаме и спад на раждаемостта, обясни той.

А раждаемостта у нас намалява и поради факта, че намаляват жените в детеродна възраст. За година техният брой се е свил с 12 000 и оттук по-малко брой деца, подчерта специалистът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!