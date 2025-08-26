Учен от БАН обясни защо по европейските плажове се появиха лилави медузи и сини дракони

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

В Испания затвориха редица плажове заради смъртоносен морски обитател – син дракон. Неговото ужилване причинява силна болка, повръщане, гадене и тежки алергични реакции. В Гърция пък властите обяви нашествие на лилави медузи около островите. У нас се съобщава за нови инвазивни видове в Черно море.

Тези видове са чужди за Средиземноморието. Именно промените в климата, които се наблюдават, водят до навлизане на чужди видове поради повишаване на температурите. Специално синия дракон е морски охлюв. Той е с много малки размери, но е много опасен, за което говори неговия цвят. Обикновено ярките цветове предупреждават, че не бива да се доближаваш до подобни видове, да ги докосваш дори ако са мъртви.

Това коментира пред Нова нюз доц. Кремена Стефанова от Института по океанология към БАН.

Синият дракон не причинява смърт, но все пак здравните власти предупреждават туристите. Неговото ужилване е много болезнено, защото трупа токсини, а той се храни с португалска галера, която е много опасна, обясни тя.

Лилавата медуза е вид, който много бързо се разпространява в Средиземноморието, посочи тя.

Една от причините за мигрирането на нови видове са температурите, които променят местообитанията. Това засяга хранителните вериги между видовете, разрушават се морските рифове – всичко това оказва въздействие върху цялостната екосистема, посочи доцентът.

В Черно море има обитатели, от които е добре да се пазим. Това са морския дракон, морския скорпион, белодробната медуза, морската котка – това са опасните обитатели, посочи тя.

