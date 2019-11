Учен от НАСА показа, че по време на ерата на динозаврите Земята е била от другата страна на Млечния път

nauka.offnews.bg

Когато динозаврите са царували на Земята, нашата планета е била на съвсем друга страна на галактиката.

Нова анимация на учения от НАСА Джеси Кристиансен (Jessie Christiansen) показа колко дълго е продължила ерата на динозаврите и колко отскоро са хората на Земята в сравнение с движението на нашата Слънчева система в Млечния път.

Нашето Слънце се върти около центъра на галактиката, изавършвайки една обиколка на всеки 250 милиона години. Така анимацията на Кристиансен показва, че последният път, когато нашата Слънчева система е била в сегашната си позиция в галактиката, периодът триас е в разгара си и динозаврите тепърва започват да се появяват.

Много от най-емблематичните динозаври са бродили по Земята, когато нашата планета е била в съвсем друга част на Млечния път.

На Кристиансен му хрумва идеята да илюстрира така тази история, докато води звездно парти в Калифорнийския технологичен институт в Пасадена. Когато тя споменава, че нашата Слънчева система е била я другия край на галактиката по времето на динозаврите, присъстващите са изненадани.

"Тогава за първи път разбрах, че тези времеви мащаби - археологическите, фосилните мащаби и астрономическите времеви мащаби - всъщност съвпадат едни с други", обяснява за Business Insider Кристиансен. "Тогава ме осени идеята, че мога да очертая еволюцията на динозаврите чрез въртенето на галактиката."

Полученото видео поставя и двете събития в една перспектива:

I have always been interested in galactic archaeology, but I don't think this is what they meant.



Did you know that dinosaurs lived on the other side of the Galaxy?

