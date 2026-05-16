Учени: Ел Ниньо ще ни удари именно през 2026 година

кадър: кадър: youtube

Световните заглавия все по-често предупреждават за формирането на мощен „Супер Ел Ниньо“ в Тихия океан. Според нови научни изследвания, това климатично явление може да бъде пряко свързано със Слънцето и по-конкретно с така наречения „Терминатор“ – магнитно събитие, което бележи края на един слънчев цикъл и началото на следващия.

Какво представлява „Терминаторът“?

През 2023 г. соларният физик Робърт Лиймън от NASA и Университета на Мериленд публикува изследване, според което следващият силен Ел Ниньо ще се появи именно през 2026 година.

Ученият анализира последните пет слънчеви цикъла и открива интересна закономерност – приблизително пет години след настъпването на „Терминатор“ се формира Ел Ниньо. Последното подобно слънчево събитие е регистрирано през декември 2021 г., което насочва прогнозите именно към 2026 г.

Как Слънцето влияе на Ел Ниньо?

Все още няма категорично обяснение как слънчевата активност влияе върху ENSO – климатичната система, включваща Ел Ниньо и Ла Ниня. Повечето учени подкрепят теорията за т.нар. „top-down“ механизъм, при който измененията започват във високите слоеве на атмосферата и постепенно оказват влияние върху времето на Земята.

Първоначално учените смятали, че космическите лъчи са основният фактор, тъй като те се изменят заедно със слънчевия цикъл и влияят върху йонизацията на атмосферата. По-късно обаче Лиймън отхвърля тази теория и насочва вниманието си към геомагнитната активност, пише meteobalkans.com.

Възможен ли е „Супер Ел Ниньо“?

Историята помни изключително мощния Ел Ниньо от 1997 година, който доведе до екстремни климатични явления по света – наводнения, суши и температурни рекорди. Сега учените предупреждават, че подобен сценарий може отново да се развие в Тихия океан.

Макар моделът все още да се нуждае от допълнителни потвърждения, досегашните прогнози на Лиймън и неговия колега Скот Макинтош вече са показали впечатляваща точност, включително успешното предвиждане на тройната Ла Ниня през 2020 година.

Има ли връзка между слънчевите цикли и климата?

Още в началото на XX век учените търсят връзка между слънчевата активност и климатичните процеси на Земята. Сър Гилбърт Уокър, откривателят на Южната осцилация, също се е опитал да открие зависимост между слънчевите петна и Ел Ниньо, но без успех.

Днес концепцията за „Терминатора“ дава нова перспектива в изследването на климатичните промени и възможната връзка между Слънцето и глобалните атмосферни процеси.

Какво означава това за света?

Ако прогнозите се окажат верни, 2026 година може да донесе сериозни климатични аномалии в различни части на света. Ел Ниньо често е свързан с екстремни горещини, проливни валежи, суши и нестабилно време.

Учените подчертават, че са необходими още изследвания, за да бъде потвърдена напълно теорията, но първите резултати изглеждат обещаващи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!