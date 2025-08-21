Учени: Човешкото присъствие в Антарктида топи снеговете

Пиксабей

Учени предупреждават, че нарастващият брой туристи и разширяващите се изследователски проекти замърсяват все повече Антарктида. Те посочват това като нова опасност, наред с климатичните промени, предизвикани от човека.

В проучване на международен екип от учени, цитирано от "Франс прес", се казва, че в районите на Антарктика, където хората са били активни, концентрацията на фини частици, съдържащи тежки метали, е десет пъти по-висока, отколкото преди 40 години, предаде БНР.

През последните 20 години броят на туристите се е увеличил шест пъти, според Международната асоциация на туроператорите в Антарктика. "Снегът се топи по-бързо в Антарктида поради наличието на замърсяващи частици в райони, посещавани от туристи", казва съавторът на изследването Раул Кордеро от Чили. "Един турист може да допринесе за ускоряване на топенето на около 100 тона сняг", обяснява друг от екипа – изследовател от Университета в Грьонинген, Нидерландия.

В проучването изследователите посочват като причина за замърсяването не само човешкото присъствие, но и изгарянето на изкопаеми горива, включително тези от кораби, самолети, превозни средства и поддържащата инфраструктура.

Друго проучване, публикувано в списание Nature, предупреждава, че потенциално необратимите промени в Антарктика, причинени от изменението на климата, биха могли да повишат нивото на световните океани с метри и да доведат до "катастрофални последици за поколения".

