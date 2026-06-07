Учени: Мозъкът запазва способността си да се развива през целия живот

Пиксабей

Мозъкът е способен да подобрява функциите си дори в напреднала възраст, а умственият спад не е неизбежна част от стареенето. Това е заключението, до което стигат изследователи в проучване, публикувано в лондонското списание Scientific Reports, предаде БГНЕС.

Учените са наблюдавали близо 4000 души на възраст от 19 до 94 години в продължение на три години. Проучването установи, че редовните здравословни за мозъка навици, включително кратки ежедневни тренировки от 5-15 минути, са свързани с подобрени памет, мислене, емоционална стабилност и цялостно когнитивно здраве. Особено значителни подобрения са наблюдавани при участници с ниски изходни резултати за здравето на мозъка. Положителни промени са регистрирани във всички възрастови групи - от млади хора до тези над 70 и 80 години.

Авторите също така не откриват таван на подобрението: дори тези с високи начални резултати продължават да показват напредък след близо 1000 дни наблюдение. Изследователите отбелязват, че здравето на мозъка е тясно свързано с постоянството на здравословните навици, а не само с възрастта. Според авторите резултатите потвърждават, че умствените способности могат да бъдат тренирани и поддържани през целия живот и че малките ежедневни промени в начина на живот могат значително да повлияят на мозъчната функция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!