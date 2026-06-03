Учени: Силови тренировки могат да намалят риска от преждевременна смърт

Снимка Пиксабей

Между 90 минути и два часа силови тренировки седмично могат значително да намалят риска от преждевременна смърт, съобщава БТА, цитирайки изследване, публикувано в списание British Journal of Sports Medicine.

Учените установяват, че хората, които редовно практикуват упражнения за мускулна сила, намаляват риска от смърт по каквато и да е причина с 13 процента. Рискът от смърт, вследствие на сърдечносъдови заболявания и инсулт, е с 19 процента по-нисък, а от неврологични заболявания - с 27 процента.

Изследването обхваща 147 374 души, които са били проследявани в продължение на близо 30 години. Участниците са предоставяли информация на всеки две години за времето, което са отделяли за силови и аеробни упражнения.

Според авторите най-добри резултати се постигат при съчетаване на силови тренировки с аеробна физическа активност като бързо ходене, бягане, плуване или колоездене. При най-активните участници рискът от преждевременна смърт е бил с до 58 процента по-нисък.

Изследователите отбелязват, че ползите се наблюдават при до два часа силови тренировки седмично, като по-голямото натоварване не води до допълнително намаляване на риска.

Сред препоръчваните силови упражнения са тренировки с тежести, ластици или със собствено тегло, включително клекове и упражнения с дъмбели.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!