Учени: Този сезон ни чакат 13 именувани бури, 6 урагана и 2 големи урагана

Нови климатични анализи показват, че през втората половина на 2026 г. може да се развие силно до „супер“ Ел Ниньо – климатично явление, което има потенциал да промени глобалните метеорологични модели и да окаже сериозно влияние върху сезона на ураганите в Атлантическия океан.

Според последните дългосрочни прогнози на европейски и американски климатични модели, Тихият океан преминава от Ла Ниня към бързо затопляне. Метеоролозите от Severe Weather Europe съобщават, че под повърхността на океана вече се наблюдават мощни топлинни аномалии, които могат да доведат до формирането на едно от най-силните Ел Ниньо събития в съвременната история, допълват от meteobalkans.com.

Какво представлява Ел Ниньо?

Ел Ниньо е естествен климатичен процес, свързан със затоплянето на водите в централната и източната част на тропическия Тих океан. Това явление променя атмосферната циркулация в световен мащаб и често води до екстремни климатични условия – суши, проливни валежи, горещи вълни и промени в активността на тропическите циклони.

Когато Ел Ниньо е особено силен, той може значително да намали броя на ураганите в Атлантика, тъй като увеличава вертикалния сряз на вятъра – ключов фактор, който пречи на развитието на мощни тропически бури.

Как ще се отрази на сезона на ураганите през 2026 г.?

Първите прогнози за сезона на ураганите в Атлантическия океан сочат активност около или под климатичната норма. Според изследователи от Colorado State University се очакват около 13 именувани бури, 6 урагана и 2 големи урагана – малко под средните стойности за сезона. Основната причина е именно очакваното развитие на Ел Ниньо през лятото и есента на 2026 г.

Въпреки това експертите предупреждават, че дори по-слаб сезон може да донесе разрушителни бури. Температурите на океанската вода в Атлантика остават необичайно високи, което може да позволи бързо усилване на отделни циклони непосредствено преди достигане на сушата.

Възможно ли е „супер“ Ел Ниньо?

Някои от най-новите модели на ECMWF и NOAA вече прогнозират вероятност от силно или дори рекордно Ел Ниньо до края на 2026 г. Някои ансамблови сценарии показват температурни аномалии над +3°C в ключовата зона Niño 3.4 – стойности, характерни за най-мощните събития в историята.

Все пак учените подчертават, че дългосрочните прогнози все още съдържат известна несигурност. Част от научните анализи предполагат и по-слаб сценарий за развитието на Ел Ниньо.

Какви могат да бъдат глобалните последици?

Ако се развие силен Ел Ниньо, светът може да се изправи пред:

по-чести и интензивни горещи вълни;

екстремни валежи и наводнения в някои региони;

суши в други части на света;

по-слаб сезон на ураганите в Атлантика;

по-активен сезон на тропически циклони в Тихия океан.

Климатолозите предупреждават, че комбинацията между Ел Ниньо и глобалното затопляне може да доведе до нови температурни рекорди през 2026 и 2027 година.

