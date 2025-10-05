Учени направиха кисело мляко с мравки по традиционна рецепта

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Учени от Копенхагенския университет и Техническия университет на Дания проучиха традиционен метод на ферментация с участието на дървесни мравки и топло мляко, произхождащ от Турция и Балканския полуостров, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Изследователите съветват хората да не пробват този метод в домашни условия.

Научният екип пътува до България, където роднини на съавторката и антроположка Севги Мутлу Сиракова представят традицията, се казва в статия, публикувана в изданието iScience и цитирана от ДПА.

Вероника Синот от Копенхагенския университет обясни, че са добавили четири цели мравки в чаша топло мляко, следвайки инструкциите на чичото на Севги Сиракова. Чашата била оставена за една нощ, създавайки подходящи условия за ферментация. На следващия ден млякото било сгъстено и кисело, наподобявайки ранния етап при производството на този хранителен продукт, информира ДПА.

Ръководителката на проучването Леони Ян от Техническия университет на Дания обясни, че макар мравките да могат да се консумират, традиционно това не се прави, тъй като тези от първата партида се използват и за последващи продукти, отбелязва ДПА.

Дървесните мравки пренасят млечнокисели и оцетнокисели бактерии, които съдействат за коагулацията на млякото. Естествената химична защитна система на мравките подкиселява млякото, създавайки благоприятна среда за микроби, които обичат кисела среда, информира ДПА.

Изследователите отбелязват, че полученото кисело мляко е леко пикантно. Според Ян традиционните кисели млека имат по-голямо видово разнообразие в сравнение с търговските, което се отразява на вкуса и консистенцията.

Експериментите показват, че живите мравки работят най-добре за ферментация, тъй като замразените или изсушени мравки не създават подходяща бактериална култура, се казва в публикацията.

Научният екип обаче предупреждава хората да не използват този метод поради потенциалното заразяване с паразити в живите мравки, отбелязва ДПА.

Готвачи от ресторанта Alchemist в Копенхаген, отличен със звезди "Мишлен", разработиха продукти с кисело мляко, в чието производство участват и мравки, включително сирене, подобно на маскарпоне, специален коктейл и др. допълва ДПА.

