Учени от БАН за щъркелите в Тополовград: Това е безпрецедентно явление

Кадър Н. Христова, Фб

Щъркелите, които в нощта на 12 срещу 13 август покриха покривите и улиците на Тополовград, са били от Унгария, Германия и Хърватия, сочат данни от пръстените, засечени от д-р Силвия Дюлгерова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и доброволец към Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).Това споделят от Община Тополовград.



Над 1400 бели щъркела са кацнали в самия град, което е безпрецедентно явление за региона. Внезапното им спиране в града вероятно е причинено от силния вятър, който е затруднил нормалната им миграция по Виа Понтика – основния прелетен път на мигриращите птици през България.



"На всеки покрив имаше накацали птици. Жителите бяха изумени – такова нещо не се беше случвало никога“, разказва д-р Дюлгерова, която успява да идентифицира поне 30 пръстенувани птици. Общият брой на щъркелите надхвърля 1400.



За съжаление, три щъркела са загинали от токов удар на подстанцията в Тополовград. Случаят отново повдига темата за нуждата от по-безопасна електропреносна мрежа за птиците, особено в периодите на масова миграция.



Още една добра новина – за първи път от години в Тополовград се наблюдава успешно гнездене на бели щъркели. Две малки вече са готови за първия си полет и се очаква да отпътуват заедно с ятото към Африка.



Община Тополовград отправя благодарности към д-р Силвия Дюлгерова за ценната информация и снимки от събитието, които превърнаха този природен феномен в истински празник за Тополовград.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!