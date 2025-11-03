реклама

Учени откриха устойчив заместител на яйцата

03.11.2025 / 11:17 0

Пиксабей

В Турция учени откриха устойчив заместител на яйцата. Основната съставка на разработения от тях продукт съдържа семки от определен вид грозде.

Субстанцията е минала многобройни тестове и се е оказала доста успешна при приготвянето на торти. Новият продукт от гроздови семки се очаква да се превърне в добра алтернатива на животинските протеини.

Турските учени са убедени, че откритието им ще намери широко приложение във веганските диети, предаде БНТ.

 

