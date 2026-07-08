Учени разкриха защо 90 процента от хората пишат с дясната ръка

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Повечето хора по света предпочитат да използват дясната си ръка, а причините за това вероятно са свързани с две ключови събития в човешката еволюция – изправеното ходене и увеличаването на мозъка, показва изследване, цитирано от германското списание „Гео“, пише "Нова телевизия".

Около 90% от хората са десноръки, докато приблизително един на всеки десет предпочита лявата ръка. Тази особеност е необичайна в животинския свят, тъй като при повечето други примати – включително шимпанзета и горили – предпочитанията към едната или другата ръка са разпределени значително по-равномерно.

Изследователи от университетите в Оксфорд и Рединг са анализирали данни за 2025 индивида от 41 вида примати и са ги сравнили чрез еволюционни модели с изчезнали човешки видове. Резултатите от проучването, публикувано в списание PLOS Biology, показват, че силно изразената тенденция към използването на дясната ръка при човека вероятно е свързана с развитието на двукракото придвижване и по-големия мозък.

Според изследователите още ранни хоминини като Ardipithecus ramidus са имали леко предпочитание към едната ръка. При Australopithecus afarensis – вида, към който принадлежи прочутият фосил „Луси“ – тази тенденция се засилила, а с появата на рода Homo тя продължила да нараства.

Тази картина съответства добре на по-ранни археологически находки. Така например следи от остъргване върху вкаменени зъби или различия в мускулатурата на ръцете показват, че още неандерталците предимно са използвали дясната си ръка. Корените на нашата "десноръкост" вероятно достигат стотици хиляди години назад.

Според учените преминаването към изправено ходене е освободило ръцете на човешките предци от основната функция на придвижването. Така те са могли да бъдат използвани за пренасяне на храна, изработка и употреба на инструменти, както и за други дейности, при които специализацията на едната ръка може да носи предимство.

Друга важна промяна е нарастването на мозъка в хода на еволюцията. С увеличаването на мозъчната маса се засилило и разделението на функциите между двете мозъчни полукълба. Лявото полукълбо при повечето хора управлява дясната страна на тялото и има ключова роля в езика и планирането на сложни движения. Това според изследователите може да е свързало развитието на езика, използването на инструменти и предпочитанието към дясната ръка.

Остава обаче въпросът защо именно дясната ръка, а не лявата, се е наложила. Една от хипотезите е, че развитието на лявото мозъчно полукълбо и доминирането на дясната ръка са се подкрепяли взаимно. Друга предполага, че първоначално е имало слаба генетична склонност към използване на дясната ръка, която по-късно е била подсилена от културни фактори и общи дейности в човешките групи.

Учените отбелязват, че използването на лявата ръка също остава интересна еволюционна загадка. Въпреки преобладаването на десноръките хора около 10 процента от населението запазва предпочитание към лявата ръка. Една от възможните причини е, че леворъките хора могат да имат предимство в определени състезателни ситуации или например в битка, тъй като техните движения са по-необичайни за повечето противници, пише още „Гео“.

Редактор "Екип на Петел",

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