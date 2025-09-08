Учени с нови данни за Марс

Снимка Pixabay

Китайски учени, в сътрудничество с международни изследователи, за първи път доказаха, че Марс притежава твърдо вътрешно ядро с радиус приблизително 600 километра, съобщи китайската централна телевизия, цитирана от вестник Global Times.

Екипът, начело със Сун Даоюан и Мао Чжу, професори от Университета за наука и технологии на Китай (USTC), открива, че основният състав на вътрешното ядро на Марс се състои от кристална желязо-никелова сплав с леки елементи. Техният труд е публикуван в списание "Нейчър".

През 1936 година учените за пръв път открили наличието на вътрешно ядро на Земята чрез сеизмични вълни, като им отнело почти половин век - до 80-те години на ХХ век, напълно да потвърдят, че вътрешното ядро е твърдо, казва професор Сун. За сравнение, изследването на вътрешната структура на Марс е още по-трудно. Непосредствени данни от наблюдения на марсиански земетресения са получени за пръв път през 2018 г. Оттогава са записани повече от хиляда труса на Марс, но слабите сигнали и шумови смущения все още силно ограничават проучването на вътрешността на Марс, казва Сун за Global Times.

Чрез анализ на данните от марсианските земетресения, засечени от апарата InSight на НАСА, екипът успя да извлече основните сеизмични вълни, преминаващи през ядрото на Марс. Разликите между тях разкриват, че ядрото е слоесто – с външно течно ядро и по-дълбоко разположено твърдо ядро.

Според учените радиусът на твърдото ядро на Марс е около 600 километра, което е една пета от общия радиус на планетата. Ако Марс се приравни към размерите на Земята, пропорцията между вътрешното и външното му ядро ще бъде много подобна на нашата планета, информира БТА.

Екипът открил, че марсианското ядро не се състои само от желязо и никел. То вероятно съдържа

