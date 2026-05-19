Учени спешно работят по лек срещу смъртоносен вид ебола

Учени се надпреварват да изпитват експериментални терапии и евентуално ваксини срещу рядък вид ебола, който се разпространява в Демократична република Конго и Уганда, съобщава „Scientific American“.

Срещу вируса Ебола Бундибугио няма одобрени лечения или ваксини. По данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ към 17 май с него са свързани 336 предполагаеми случая и 88 смъртни случая.

Под егидата на Световната здравна организация се подготвя клинично изпитване на две експериментални терапии срещу заболяването, причинено от Ебола Бундибугио. Очаква се одобрение от правителствата на Демократична република Конго и Уганда. Здравните власти обсъждат и възможността за изпитване на вече одобрена ваксина срещу друг вид ебола в рамките на настоящата епидемия.

„Мисля, че сме в много добра позиция бързо да започнем изпитвания“, заяви Аманда Роджек, клиничен изследовател в Оксфордския университет и част от екипа по изпитването на леченията. „В момента работим денонощно.“

Роджек, която участва в инициатива на Световната здравна организация за бързо изпитване на терапии срещу филовируси, включително ебола и Марбург, по време на огнища, обясни, че проучването ще се съсредоточи върху две терапии.

Едната е широкоспектърният антивирусен препарат ремдесивир, произвеждан от „Гилиъд Сайънсис“ в калифорнийския град Фостър Сити. Другата терапия е MBP134 – комбинация от две антитела, които разпознават различни вируси на ебола. Препаратът е разработен от „Мап Биофармасютикълс“ в Сан Диего, предаде БГНЕС.

Ремдесивир беше изпитван по време на епидемията от друг вид ебола – Ебола Заир – в Демократична република Конго през 2018–2019 г., както и срещу SARS-CoV-2 по време на световната пандемия, когато ефективността му се оказа умерена. MBP134 е прилаган през 2022 г. при огнище на суданския вариант на ебола в Уганда извън рамките на клинично изпитване, по линия на т.нар. „състрадателна употреба“, която позволява на пациенти с животозастрашаващи заболявания да получат достъп до експериментални терапии. Тогава не е било възможно да се установи дали лекарството действа.

„Съществуват обаче убедителни данни от опити с маймуни и други животни за ефективността на MBP134, включително срещу вируса Бундибугио“, каза Томас Гайсбърт, вирусолог от Медицинския филиал на Тексаския университет в Галвестън.

„Това е истинска терапия – използвали сме я срещу Бундибугио и действа фантастично, дори когато пациентите вече са в много тежко състояние. Ситуацията много наподобява човек, който влиза в клиника тежко болен“, посочи той. По думите му плановете за изпитване на MBP134 и ремдесивир в рамките на настоящото огнище са напълно логични.

Главният изпълнителен директор на „Мап“ Лари Зайтлан заяви, че компанията разполага с достатъчно дози от MBP134 за провеждане на изпитвания, а препаратите са собственост на американската Служба за биомедицински напреднали изследвания и разработки.

Възможностите за ваксини при настоящото огнище са значително по-ограничени. Гайсбърт и колегите му са разработили експериментална ваксина, която предпазва маймуни от Ебола Бундибугио както преди, така и след излагане на вируса, но тя все още не е достъпна за клинични тестове.

Медийни публикации сочат, че Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията оценяват дали да изпитат единствената одобрена ваксина срещу ебола – Ервебо, доказала ефективността си по време на епидемията в Западна Африка през 2014–2016 г.

Ваксината е изключително ефективна срещу Ебола Заир, но не е ясно доколко би действала срещу Бундибугио, обясни Гайсбърт.

Най-добрата му прогноза е, че Ервебо би имала около 50% ефективност срещу заболяването, причинено от Бундибугио. Ако епидемията продължи по-дълго – нещо, което никой изследовател не желае – изпитванията може да включат достатъчно участници, за да стане ясно дали някоя от интервенциите е ефективна.

„Това огнище е още в много ранен етап и ситуацията се променя изключително бързо“, каза Роджек.

