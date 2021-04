Учени установиха, че продължителността на живота зависи от генетичната наследственост на хромозомните окончания

Редактор: Юлия Георгиева

e-mail: julia_georgieva_petel.bg@abv.bg

снимка pexels

Резултатите от почти 20-годишно изследване на дивите овце в Шотландия сочат, че продължителността на живота зависи от дължината на теломерите - окончанията на хромозомите. А тяхната дължина в болшинството от случаите е генетично определена и по наследство. Тя не зависи от тяхното оцеляване, начин на живот или среда. Това пишат авторите на изследването в статия, публикувана в списание "Proceedings of the National Academy of Sciences", предаде Риа новости.

Дължината на теломерите се счита за важен биомаркер за здравето и стареенето на всеки организъм. Колкото по-къси са хромозомните окончания, толкова по-къс е животът на организма. Това е универсално правило за всички гръбначни. И все пак до момента науката не даваше отговор на въпроса какво повече влияе на теломерите - наследствеността или някакви вътрешни фактори.

Отговорът на този въпрос изисква продължителни наблюдения върху живота на няколко поколения гръбначни, ето защо е трудно да се изследват именно хората. Ето защо учените от Норвегия, Великобритания и Канада под ръководството на Даниел Наси от Норвежкия научно-технически университет избрали за своите проучвания животински вид, който е с по-кратък живот - диви шотландски овце.

В крайна сметка те стигнали до заключението, че продължителността на живота се влияе от дължината на теломерите и не корелира с тяхното запазване, тоест степента на изчерпване. В този случай първият параметър е пряко свързан с генетичното наследство, а вторият с факторите на околната среда като стрес или хранене.

Учените са на мнение, че направеното откритие ще изиграе важна роля в генетиката по отношение контрола на дълголетието и отбелязват необходимостта изследванията в тази насока да продължат от гледна точка на еволюцията.

