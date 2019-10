Ученически автобус падна в пропаст, ранените са много (снимки)

Снимки: Туитър

Четирима възрастни и 28 ученика бяха ранени при падането на автобус в пропаст в централната провинция на Шри Ланка, съобщава порталът "Ada Derana", цитиран от Блиц.



#SriLanka:

31 people including 28 children injured when their bus fell into a 20feet ravine today in Wanaraja Estate, Dickoya, Hatton.#lka pic.twitter.com/l1Gpd44uWW