Ученически бус катастрофира в столичния квартал „Драгалевци“

Снимка: МОН, илюстративна

Ученически бус е катастрофирал в столичния квартал „Драгалевци“, съобщава bTV. В превозното средство е имало деца.

Според първоначалната неофициална информация, всички пътуващи деца са добре.

Шофьорът на буса е получил инфаркт, като по първоначални данни е опитал да спаси децата в последния момент.

Сигналът за инцидента е подаден малко след 17 ч.

Официални данни по случая за момента няма.

