Ученически бус катастрофира в столичния квартал „Драгалевци“
Снимка: МОН, илюстративна
Ученически бус е катастрофирал в столичния квартал „Драгалевци“, съобщава bTV. В превозното средство е имало деца.
Според първоначалната неофициална информация, всички пътуващи деца са добре.
Шофьорът на буса е получил инфаркт, като по първоначални данни е опитал да спаси децата в последния момент.
Сигналът за инцидента е подаден малко след 17 ч.
Официални данни по случая за момента няма.
