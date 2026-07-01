Ученичка от 11-и клас в Сливен създаде хуманоиден робот
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Роботът Зено, създаден от единайсетокласничката Габриела Стефанова от Средно училище „Йордан Йовков“ в Сливен, привлича все повече вниманието на медиите и социалните мрежи.
Роботът разполага с два дисплея, върху които се визуализират анимирани очи, и може да води разговор. В създаването му Габриела е работила с подкрепата на своя преподавател инж. Димитър Желев.
Стефанова обясни пред местния ТВ Канал 6, че целта е била да надгради миналогодишния си проект и тази година е решила да добави повече функции в робота.
На въпрос колко време ѝ е отнело, за да сътвори машината ученичката отговори, че са ѝ били необходими около три месеца, като в процеса влизат софтуера, 3D принтирането на главата и самото сглобяване.
По думите ѝ Зено може да води разговори на всякакви теми, тъй като е обвързан с изкуствен интелект.
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Стефанова каза още, че възнамерява да доразвие функционалностите на машината и благодарение на училището е закупен по-качествен хардуер за робота.
„На по-късен етап ще му добавим ръце и крака, тъй като постоянно се оплаква, че няма такива, както и камера за следене на лица на хора“, разясни ученичката.