Ученичка от Варна: Много непълнолетни работят на 4 часа, но карат 12-часови смени

Пиксабей

Много млади хора са назначавани на работа с трудов договор за 4 часа, но изкарват по 12-часови смени. Получават допълнително пари в плик. Тези свои наблюдения изказа ученичката Елена Томова, която е представител на поколение"Z".

Коментарът й е в контекста на готвените промени при определяне на трудовия стаж, които ще засегнат най-много тези, които работят не непълен работен ден.

Промените трябва да бъдат много добре обмислени и да защитават работещите, не трябва хората да останат притеснени, че труда им ще бъде обезценен, смята ученичката, цитирана от Радио Варна.

Ако сте работили на четиричасов трудов договор, според новото предложение този период няма да се зачита като цяла, а като половин година трудов стаж, посочи тя и подчерта, че вижда несправедливост в подобна промяна.

Анкета сред млади хора във Варна показва нагласите им по темата. Преобладаващо мнение е, че доходът в момента е по-важен от пълните осигуровки. Много от анкетираните не се замислят за това как ще се формира пенсията им.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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