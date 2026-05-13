Ученичка от Варна дарява собственоръчно изрисувана хоругва на местен храм

Снимка ОДК-Варна

Варненската ученичка Никол Димитрова, която е възпитаник на школата по иконопис към ЦПЛР - Общински детски комплекс във Варна, изрисува собственоръчно хоругва, която ще дари на храм „Св. Марина“. Никол е само на 15 години.



„Спряхме се на този храм, защото е малък и има нужда от нашата подкрепа. Финансово не можем да го подпомогнем, но като художници и иконописци даряваме тази хоругва и нашия труд“, сподели Илка Колева – Димитрова, ръководител на школата в ОДК, пише moreto.net.



Това е второто дарение на хоругва, което ще направят варненци. Първото бе през 2025 г. Тогава десетокласничката Зорница Йорданова дари църковно знаме на храм „Св. Архангел Михаил“.



Учениците и тяхната ръководителка усилено се готвят и за откриването на традиционната си годишна изложба. В нея те ще представят над 30 икони и графики. Някои от тях са изключително сложни за изработка и трудоемки, стана ясно от думите на Димитрова. Сред творбите ще бъдат икони на Света Петка, Светите Георги и Димитър, Свети Иван Рилски и мн. др.



Изложбата ще бъде открита на 22 май от 18 ч. в Стъкления павилион на Радио Варна.

