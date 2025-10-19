Учение на силите, включени в единната спасителна система, ще се проведе край Варна

Мая Иванова. Кадър: Гугъл Мапс

На 23.10.2025 г. в 10:00 ч. ще се състои учение на силите, включени в единната спасителна система, съобщават от Областна администрация.

В 10 часа на посочената дата в Районен център 112 - Варна ще бъде получен сигнал за настъпило тежко пътно-транспортно пришествие, при метеорологични условия – сухо време с преобладаваща облачност, с температура на въздуха около 15 C, скорост на вятъра 5-6 м/с, в участък от пътя, свързващ „Олива“ АД – и Пристанище Варна-Запад. В произшествието участва ППС, което превозва опасен товар ( H2SO4 сярна киселина 30 тона), като част от товара се е разлял на пътя и в резултат на това се създава опасност за здравето и живота на хората, околната среда и движението на МПС. Водачът на ППС-то е пострадал и затиснат от деформациите в кабината.

Ще бъдат отработени и действия за спасяване и извозване на пострадалия шофьор и предотвратяване на екологично замърсяване от изтеклия опасен товар.

Предвидено е учението да обхване часовия интервал от 10:00 до 11:00 ч. на посочената дата, като за времето на провеждането на учението и при възникване на необходимост следва да се преустанови движението около общинския пътен участък.

Участващи сили:

1. ОА - Областна администрация град Варна;

2. РДПБЗН – Регионална дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението”;

3. ОДМВР – Областна дирекция на министерството на вътрешните работи;

4. ЦСМП – Център за спешна медицинска помощ;

5. БЧК - Български Червен кръст

6. НОЦ – Национален оперативен център на ГДПБЗН;

7. РД АА - Регионална дирекция "Автомобилна администрация"

8. РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите

9. РЗИ – Регионална здравна инспекция

10. Регионална лаборатория - Варна към ГД ЛАД към ИОАС.

