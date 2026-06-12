Учение на специалните сили със зрелищни демонстрации на летище "Чешнегирово"

снимка: МО

„В период на интензивна подготовка сме, отработваме елементи от националния отбранителен план и от регионалния отбранителен план на НАТО. Целта е да повишим нивото на оперативна съвместимост както при планирането и провеждането на операциите и ученията, така и по време на тактическите епизоди, когато действаме самостоятелно или във взаимодействие с нашите съюзници“. Това посочи началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов пред журналисти в Деня за демонстрация на способности по време на многонационалното учение на Силите за специални операции „Stealth Dagger-26“, който се проведе днес на летище „Чешнегирово“, съобщават от пресцентъра на МО.

Той отбеляза, че в учението „Strike Back-26“, което се проведе на Учебен полигон „Корен“, са тествани придобити дронове и антидрон системи в Сухопътните войски. Днес са представени възможностите на Специалните сили, както и картина в реално време – за действията на противника и на нашите сили. „Другата седмица продължаваме в Крумово с голямо хеликоптерно учение под егидата на ЕС, след това и с военноморското учение „Бриз“, а наесен ще пробваме на полигон „Шабла“ придобитите системи и умения за борба с дронове в реални условия. След това в рамките на Специалните сили, но спонсорирано от НАТО, ще дадем възможност на наши фирми да представят своите разработки за дронове и системи за борба с тях. Това е процес, за да можем, когато имаме ресурса и сме готови, да сме сигурни, че това, което придобиваме, отговаря на условията днес и ще бъде адекватно утре“, подчерта началникът на отбраната.

Адмирал Ефтимов поясни, че оперативната съвместимост е способност да се действа по ефикасен и ефективен начин за постигането на ефект в национален и коалиционен мащаб. Началникът на отбраната отбеляза, че се прилагат пет инструмента – стандартизацията в придобиването на отбранителните продукти; подготовка и учения; поуки от практиката; тестове и експерименти за въвеждане на нови отбранителни продукти на базата на поуките от практиката и съвременните конфликти; програми за сътрудничество. „В изброените учения засягаме тези елементи – подготовката и учения, поуки от практиката, тестване“, заключи той.

В многонационалното учение „Stealth Dagger – 26“ (SD-26) на Силите за специални операции от състава на Българската армия участват и формирования от специалните сили на Румъния и Великобритания, както и специализирани полицейски сили към МВР. Участниците представиха широк спектър от тренираните съвместни бойни умения и тактически планове за отговор на неконвенционални и хибридни заплахи в региона.

В рамките на динамичния показ на летище „Чешнегирово“ днес военнослужещите демонстрираха способности при изпълнение на сложни и реалистични оперативно-тактически елементи, които включваха овладяване на стратегически обект чрез тактическо проникване на две нива (по способа „бързо въже“ от хеликоптер и с тактически автомобили), организиране и провеждане на засада на конвой на противостоящите сили, както и принудително задържане на превозно средство с непосредствената поддръжка на авиационни средства.

Редактор "Екип на Петел",

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