Ученик дарява печалбата си от „Стани богат“

кадър: Бтв

Едно от най-вдъхновяващите лица в „Златната лига“ на Стани богат“ тази година се оказа 17-годишният Александър Костадинов – ученик от 11. клас в 119. училище „Акад. Михаил Арнаудов“ в София. Младият талантлив участник не само демонстрира блестящи знания, но и заяви кауза, която трогна зрителите – да дари спечелената сума за залесяване и опазване на българската природа.

Александър признава, че е дългогодишен фен на предаването. Но поканата за участие дошла напълно неочаквано, разказва Бтв.

Оказва се, че класната му го е записала тайно, а той научава новината от телефонно обаждане.

„Много се впечатлих! А баба ми беше първата, на която казах – страшно се зарадва“, разказва той.

Още по-изненадващо дошло усещането в студиото:

„От дивана е лесно. На живо – нищо общо. Сцената е по-малка, атмосферата е по-напрегната, а Ники Кънчев е съвсем близо до теб“, смее се Алекс.

Младият състезател решава да дари печалбата си на „Гората БГ“ – инициатива, която залесява десетки хиляди дървета годишно.

„Важно е да пазим природата. Обезлесяването е страшно. И е наша отговорност, не само на институциите“, категоричен е Александър пред Бтв.

Той призовава повече млади хора да участват в доброволчески акции, да рециклират и да пазят планините и екопътеките, които самият той обожава.

Александър не крие страстта си към науката. Участва в олимпиади по химия, биология, математика и български език. Първият му медал е от 4. клас – сребро по математика.

„Винаги е хубаво човек да се пробва. Даже когато се проваляш, учиш повече“, казва зрелият за възрастта си ученик.

Пещерите също са му слабост. Любимата му българска пещера е Леденика.

Макар още да не е избрал точна специалност, той се вижда в света на природните науки – химия, биология или нещо между тях. И мечтата му е да стане професор в България.

„България е нашата страна. Искам тук да съм полезен – да уча, да преподавам, да въвеждам нови неща“, казва ученикът.

Александър споделя и едно свое наблюдение: „Понякога манталитетът ни пречи. Трябва повече отговорност – към природата, към средата, към другите.“

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!