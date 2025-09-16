реклама

Ученик откри стрелба в българско училище

16.09.2025 / 16:14 1

Булфото

Ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е стрелял в междучасието през прозореца на класната стая с пистолет, газов или въздушен, предаде БТВ.

При възпроизвеждане на изстрела в класната стая е имало и други ученици. Няма пострадали. Директорът на училището подава сигнал за инидента на тел. 112 , а ученикът, който е в 9 клас и тренира футбол, е отведен при охранителя, който ме взема  пистолета от раницата

На място пристига полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купува закуска. Учениците, които са станали свидетели на инцидента са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО- Хасково

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
Серж (преди 19 минути)
Рейтинг: 224521 | Одобрение: 44861
"...газов или въздушен..." Смех, смех, смееех...:woot::silly:Ухилен

