Ученик откри стрелба в българско училище

Ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е стрелял в междучасието през прозореца на класната стая с пистолет, газов или въздушен, предаде БТВ.

При възпроизвеждане на изстрела в класната стая е имало и други ученици. Няма пострадали. Директорът на училището подава сигнал за инидента на тел. 112 , а ученикът, който е в 9 клас и тренира футбол, е отведен при охранителя, който ме взема пистолета от раницата

На място пристига полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купува закуска. Учениците, които са станали свидетели на инцидента са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО- Хасково

