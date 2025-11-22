Ученик позна кой е най-сухия континент и стигна до въпрос за 10 хиляди лева в Стани богат

Кадър БТВ

Сашо за беше на косъм да спечели 10 000 лева в "Златната лига" на "Стани Богат" с Ники Кънчев по Би Ти Ви.

Ученикът от София направи страхотна игра и заслужи адмирации на зрителите.

Александър изобщо не се затрудни на въпроса кой е най-сухият континент на Земята. Той каза, че е Антарктида и стигна до въпрос за 10 бона.

"Коя скала е логаритмична?, попита Ники Кънчев ученика, който опита да разреши сложния въпрос, пише България днес. Александър отговори скалата на Скровил, но верният отговор се оказа тази на Рихтер. Въпреки това Алекс спечели 3000 лева, които ще дари за кауза за залесяване на гори на Гората.бг.

Ученикът обяви в ефир, че ще става професор, но все още не е решил в какво по точно - математика, химия или биология.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!