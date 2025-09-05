Ученик се нахвърли с нож върху учителката си в Есен

снимка Пиксабей

Учителка в техникум в германския град Есен беше ранен при нападение с хладно оръжие. Заподозреният бе прострелян от полицията и задържан.

Нападателят бе арестуван до главната жп гара в Есен. Представители на службите за сигурност заявиха, че заподозреният, за когото се смята, че е 17-годишен ученик от Косово, който учи в техникума, е бил прострелян, след като се е нахвърлил с нож върху полицейски служители, и в момента е настанен в болница. Смята се, че той е нападнал жената тази сутрин, преди да избяга.

Учителката също е настанена в болница. Според говорител на спешните служби, животът ѝ е вън от опасност.

Няма други ранени при инцидента, като разследващите предполагат, че учителката е била умишлено набелязана. Полицията изпратила на място голям брой служители и е обградила сградата, предаде БТА.

