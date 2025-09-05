реклама

Ученик се нахвърли с нож върху учителката си в Есен

05.09.2025 / 15:43 1

снимка Пиксабей

Учителка в техникум в германския град Есен беше ранен при нападение с хладно оръжие. Заподозреният бе прострелян от полицията и задържан.

Нападателят бе арестуван до главната жп гара в Есен. Представители на службите за сигурност заявиха, че заподозреният, за когото се смята, че е 17-годишен ученик от Косово, който учи в техникума, е бил прострелян, след като се е нахвърлил с нож върху полицейски служители, и в момента е настанен в болница. Смята се, че той е нападнал жената тази сутрин, преди да избяга.

Учителката също е настанена в болница. Според говорител на спешните служби, животът ѝ е вън от опасност.

Няма други ранени при инцидента, като разследващите предполагат, че учителката е била умишлено набелязана. Полицията изпратила на място голям брой служители и е обградила сградата, предаде БТА.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 56 минути)
Рейтинг: 503176 | Одобрение: 92486
Бас държа, че не е сръбче и неслучайно наричат албанците ножари....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

