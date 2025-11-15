Ученик спечели 10 хиляди лева в Стани богат: Какво ще направи с парите

Кадър БТВ

Среща със златните умове в „Златната лига“ на „Стани Богат“ – тези деца, които ни карат да се усмихваме и да вярваме, че когато знанията срещнат добрината, се получава една очаквано добра комбинация.

Той е от Дупница, ученик в 10. клас в средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“, има големи мечти, и големи знания. Той е Димитър Киков и мечтае да бъде актьор.

„Актьорската мечта у мен се зароди на много малка детска възраст. Аз ходя вече от около 10 г. на актьорско майсторство, като имах прекъсване от 4 години“, каза той.

И признава – имал е амбиции да следва пътя на медицината и бизнеса, но артиста в него надделява.

Играли сме различни постановки. Тук например играем адаптация на разказ на Чехов и аз играя главна роля на един работник на административна служба, който по случайност киха върху висшестоящия и се получава една много комична ситуация. А в декември готвим още едно впечатление“, сподели той.

НАТФИЗ е следващата стъпка пред него, а той вече се подготвя за нея. И мечтае един ден да бъде отговорен баща, който най-вече да може да се нарече добър човек.

Спечелвайки 10 хиляди лева в „Стани богат“, Димитър казва, че те ще бъдат вложени в написването на книга за историята на неговото училище.

„Вярвам, че с моята кауза и с моята игра ще оставя нещо след себе си и на бъдещите поколения. Тази година се навършват 155 години от създаването на училището ни, което в годините много се променя. То започва като едно „училище в махалата Мърджина“, а вече е едно от водещите училища в страната“, разказва той.

Амбициите са книгата да излезе догодина.

