Ученик улови 158 екземпляра от опасната "риба балон" в Гърция

снимка: Гръцки червен кръст

Гръцки ученик улови 158 екземпляра от обявената за опасна риба Lagocephalus sceleratus, наричана още „риба балон“ или „риба заек“, спечелвайки първо място в състезание, организирано в рамките на екологична инициатива, съобщи гръцкото издание „Прото Тема“.

Петнадесетгодишният Янис Цуктуридис, ученик от гимназия в атинския район „Палео Фалиро“, който практикува риболов от деветгодишна възраст, ще получи въдица и риболовни принадлежности като награда за своето представяне в инициативата за улов на рибата, която е инвазивен вид и заплаха за някои от морските екосистеми, посочва изданието, цитирано от БТА.

„Преди две години улових първата си „риба балон“. Още от малък знаех, че те вредят на природата“, каза ученикът по време на участие в репортаж за предаването „Екшън тора“, посветен на темата. По думите му този вид риба трябва да се лови внимателно, а човек трябва да избягва да я докосва, ако някъде има открита рана.

Инициаторът на кампанията е любител рибар и готвач от остров Родос, който заяви, че инициативата ще продължи до 30 август.

В Гърция заработи програма за ограничаване на разпространението на инвазивната риба, като от края на миналата седмица професионалните рибари в най-засегнатите райони получават по 5,33 евро за килограм улов от нея.

Гръцкият червен кръст разпространи указания във връзка с увеличаващата се популация на Lagocephalus sceleratus във водите на Гърция и рисковете, което това крие. Рибата съдържа невротоксин, който я прави изключително опасна за консумация. Самото ухапване от рибата не е отровно, но силните ѝ челюсти, подобни на клюн, могат да предизвикат сериозни наранявания и обилно кръвотечение.

Редактор "Екип на Петел",

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