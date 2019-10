Учените разкриха кога през деня са най-полезните упражнения

Снимка: YouTube

Сутрешните упражнения са особено полезни преди закуска, пише The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Според скорошно проучване тези упражнения предотвратяват развитието на диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Съобщава се, че учените в продължение на шест седмици са провели експеримент, включващ 30 души със затлъстяване или просто с наднормено тегло. Те били разделени на три групи: едни били помолени да правят упражнения преди хранене, втори след хранене, а трети изобщо да не правят упражнения.

Оказало се, че всички, които се занимават с гимнастика, отслабват с приблизително една и съща скорост. Упражненията преди хранене обаче значително намаляват нивото на инсулин в организма при доброволци и това позволява да се изгарят мазнините два пъти по-бързо.

Освен това благодарение на това по-добре се контролира кръвната захар, което намалява риска от диабет тип II, както и от сърдечни и съдови заболявания.

Както изследователите подчертаха, този тест показа, че благодарение на упражненията може да се постигне по-голям ефект без допълнителни натоварвания - просто променете ежедневието си.

