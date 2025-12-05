Учените разтревожени от много слънчеви петна

Снимка: Пиксабей

На Слънцето е забелязан огромен клъстер от слънчеви петна, наподобяващи тези, които предизвикаха събитието Карингтън през 1859 г., но засега те проявяват необичайно спокойствие.

Тези петна могат внезапно да освободят големи количества енергия, което би довело до серия мощни изригвания, способни да нарушат функционирането на сателитите и електропреносните мрежи.

От края на ноември специалистите наблюдават появата на голям клъстер от слънчеви петна зад ръба на слънчевия диск, докато звездата се върти.

Първоначално районът е обозначен като AR4294, но до 1 декември става ясно, че всъщност става дума за два отделни, но много близко разположени региона.

Втората група е кръстена AR4296, предава megavselena.bg.

По-късно учените откриват и трети клъстер, AR4298, според съобщенията на Канал 24.

Общата площ на всички слънчеви петна надвишава 2200 единици (милионни части от слънчевото полукълбо), което я прави една от най-големите наблюдавани области през последните десетилетия.

