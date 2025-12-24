Ученици направиха дарение на отделението по педиатрия в "УМБАЛ - Пловдив"

Снимка: "УМБАЛ - Пловдив"

В навечерието на коледните и новогодишни празници ученици от ЕГ "Иван Вазов" трогнаха малките пациенти и медиците от отделението по педиатрия на "УМБАЛ - Пловдив". Възпитаниците на елитното училище направиха дарение от 2500 лева на здравното звено, където се лекуват болни деца, съобщават от лечебното заведение.

"Средствата са събрани от традиционния Коледен благотворителен базар, който се организира от ученическия парламент в нашата гимназия. Чрез него всяка година се подкрепят различни каузи, а децата сами решават на кого да се помогне", заяви Пламена Живкова, педагогически съветник в ЕГ "Иван Вазов".

Тя добави, че Коледният благотворителен базар продължава три дни, като в него се включат ученици, учители, членове на непедагогическия персонал на училището и родители. На специални щандове децата предлагат създадени от тях хранителни продукти и сувенири, а през тази година е имало и фото будка, в която желаещите са можели да се снимат с коледни шапки.

"Учениците решиха да направят дарение на детското отделение на "УМБАЛ - Пловдив", тъй като е близо до училището и наши възпитаници често получават помощ от лекарите на болницата", добави Пламена Живкова.

Началникът на отделението по педиатрия д-р Анеса Георгиева остана трогната от милия жест.

"Искам да изкажа своята гореща благодарност за това решение на учениците. Няма по благородно и трогателно от това деца да дарят на други деца", заяви развълнувана д-р Георгиева.

