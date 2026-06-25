Ученици от Математическата гимназия влязоха в ролите на съдии и медиатори в Окръжен съд - Варна

Снимка Окръжен съд - Варна

Ученици от 11 „а“ клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна проведоха симулиран съдебен процес в Окръжен съд – Варна. Инициативата, организирана след заявен интерес от страна на училището, постави официален и успешен финал на срещите с варненски ученици за настоящата учебна година в рамките на двете образователни програми на съда: „Час по правосъдие“ и „Отворени съдилища и прокуратури“.

Гимназистите имаха възможност изцяло да се превъплътят в ключовите фигури в съдебната зала, поемайки ролите на съдебен състав, ищец, ответник, адвокати, вещи лица, свидетели. Техни ментори в правното предизвикателство бяха съдия Диана Стоянова от Търговско отделение и съдия Деница Славова от Гражданско отделение. Като едни от най-активните съдии-лектори в образователните проекти на Окръжен съд – Варна, те помогнаха на единадесетокласниците да навлязат в детайлите на съдебната процедура и да разберат в дълбочина механизмите, по които работи съдебната власт.

Правният казус, който учениците трябваше да решат, бе свързан със сложна съдебна делба на недвижими имоти в град Варна, златни монети, картини и спестявания, оставени в наследство от починал родител. Поради невъзможност за доброволно уреждане на отношенията между тримата законни наследници, спорът бе пренесен в съдебната зала за определяне на съответните квоти. Процесът премина през всички съдебни фази, като за окончателното разпределяне на дяловете между наследниците в залата бе разигран и най-атрактивният законов способ – тегленето на жребий.

Успоредно с това учениците се запознаха отблизо и с алтернативните възможности за извънсъдебно решаване на спорове. Проведена бе информационна среща със страните по делото за предимствата на метода медиация – подход, който изключително често се предлага на страните именно при този вид дела.

В ролята на независим медиатор влезе Кристиян Симеонов от 11 „а“ клас. Той проведе ко-медиация съвместно с професионалния медиатор Любка Стратиева от списъка с одобрени специалисти към Съдебния център по медиация, която работи по реални съдебни спорове.

В хода на инициативата се стигна до изключително интересен финал: разпределението на дяловете, определено от съдебния състав чрез тегленето на жребий, се оказа абсолютно идентично като квоти с параметрите на спогодбата, която страните успяха да договорят доброволно по време на медиацията. По този начин единадесетокласниците направиха паралел между авторитета на съдебното решение, съпроводено с формални процедури, и гъвкавостта на медиацията, при която страните сами контролират крайния резултат в атмосфера на сътрудничество.

Всички участници в инициативата получиха удостоверение за участието си в симулирания съдебен процес от своите ментори.

С провеждането на този симулиран процес Окръжен съд – Варна приключи учебната година по образователните си програми за повишаването на правната култура на младите хора, стимулирането на гражданското им съзнание и утвърждаването на прозрачността в работата на правосъдната система.

Редактор "Екип на Петел",

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